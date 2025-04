Lucchese nel caos, il sindaco: "Siamo vicini alla squadra". Rischio sciopero

La Lucchese sta vivendo un momento critico. Nonostante l'ennesimo stagionale cambio di proprietà, la società toscana non ha ancora avuto risposte chiare dal nuovo proprietario che dovrà ottemperare anche ai pagamenti arretrati se vorrà vedere i rossoneri in campo sabato pomeriggio a Pontedera: è di ieri la notizia del possibile sciopero della squadra guidata da mister Gorgone, che aveva richiesto chiarezza anche nella conferenza post gara delle scorso weekend, quando i toscani hanno messo al tappeto la Ternana.

Come si legge su gazzettalucchese.it, questo pomeriggio una delegazione del Comune di Lucca ha fatto visita proprio alla squadra al campo di Saltocchio. Presenti il sindaco Mario Pardini, il vice Fabio Barsanti, gli assessori Salvadore Bartolomei, Mia Pisano e Moreno Bruni, oltre a un nutrito gruppo di consiglieri comunali, che si sono intrattenuti per una quindicina di minuti a colloquio con i giocatori e lo staff tecnico; "Vi siamo accanto, capiamo la vostra scelta e ve lo volevamo confermare di persona, stiamo provando a cercare soluzioni per una nuova proprietà, ma non è una situazione semplice", il messaggio dato.

In ballo c'è anche la questione stadio, con il sindaco che nei giorni scorsi aveva minacciato la revoca della concessione del 'Porta Elisa': "Lo abbiamo fatto – ha spiegato il vice sindaco Barsanti – per dare un segnale chiaro. Quanto alla vostra scelta, se questa sarà la vostra decisione finale, saremo con voi. Stiamo continuando a cercare soluzioni ma non è facile, non ci vogliamo arrendere".