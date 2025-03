Live Fiorentina-Atalanta 1-0: rivivi il live di FirenzeViola.it!

90'+5' - Finisce qua, triplice fischio al Franchi!

90'+4' - Ammonito Kolasinac.

90'+3' - Richardson tiene palla vicino alla bandierina, facendo passare secondi vitali.

90' - Cinque minuti di recupero.

86' - Giallo per Samardzic per un fallo su Beltran.

85' - Comuzzo va a fare il quinto a destra.

84' - Altri due cambi in casa Fiorentina: dentro Richardson, Zaniolo e Comuzzo, fuori Kean, Dodo e Fagioli.

83' - Altro fallo su Kean, che fa vedere i muscoli a Djimsiti.

82' - Tiro di Cuadrado, finisce alto.

78' - Nuovo cambio in casa Atalanta: fuori Pasalic, dentro Cuadrado.

77' - Primo ammonito della gara. Giallo a Hien per un fallo su Kean.

75' - Manca un quarto d'ora alla fine: più eventuale recupero: Atalanta ancora in vita, Fiorentina pericolosa ma incapace fin qui di chiudere i giochi.

72' - RANIERI! Che errore clamoroso! Incredibilmente il difensore viola si è ritrovato a tu per tu con Carnesecchi. Completamente solo si fa ipnotizzare una prima volta, e la seconda non riesce a ribattere in porta. Disperato il capitano viola che poteva chiudere il match!

70' - Non ne può più Parisi, entra al suo posto Folorunsho che farà l'esterno a sinistra.

69' - Ancora Fiorentina! Giocata di Beltran, Mandragora serve bene Parisi che calcia ma il tiro viene respinto.

67' - Primo cambio in casa viola, fuori Gudmundsson, dentro Beltran nella Fiorentina.

66' - Fuori De Ketelare, dentro Brescianini.

65' - De Ketelaere!!!!! Vicinissima all'1-1 l'Atalanata. Servito da Pasalic all'interno dell'area di rigore, il belga si gira e di sinistro angola il tiro. Pallone che finisce fuori di pochissimo.

63' - KEANNN! Altra occasione per la Fiorentina che ora può far male sulle ripartenze. Un po' egoista in questo caso il centravanti viola, che servito da Dodo in contropiede, va direttamente al tiro con la palla che finisce alta. Avrebbe potuto servire Gudmundsson che aveva accompagnato bene l'azione.

62' - Soffre ora la Fiorentina con l'Atalanta che alza i giri del motore.

61' - Prova ad accendersi di nuovo l'Atalanta! Tiro di Pasalic deviato in angolo da Pablo Marì!

60' - Stava per combinare un altro pasticcio la difesa dell'Atalanta, stavolta con Djimsiti. Sempre il solito Kean ne stava approfittando, stavolta anticipato da Carnesecchi.

59' - Kean prende un colpo e rimane un attimo a terra, poi si rialza.

57' - Ora è l'Atalanta che ha il pallino del gioco. Dopo le sgasate viola iniziali adesso è la squadra di Gritti che tiene il possesso.

53' - Doppio cambio in casa Atalanta: pronti Samardzic e Maldini, fuori Lookman e Retegui.

52' - Fiorentina a due mila! Scende Dodo a destra, traversone sul secondo palo, ci arriva Parisi che però viene disturbato da Bellanova. Palla sul fondo.

51' - Fagioli!!!!!! Altra grande giocata: lavora bene il pallone, arriva al limite dall'area, ci prova a giro. Respinge bene Carnesecchi.

49' - Gudmundsson!!!!! Che occasione per la Fiorentina! Palla filtrante dolcissima di Mandragora per l'inserimento dell'islandese che ha provato il pallonetto dato che la palla arriva rimbalzando. Anticipa e supera Carnesecchi ma il numero dieci viola alza troppo la traiettoria.

47' - Lancio in area di Pasalic per Lookman, anticipato da Pongracic che fa ripartire l'azione da De Gea.

46' - Inizia il secondo tempo al Franchi!

--- INTERVALLO ---

45'+2' - Finisce qui il primo tempo, con la Fiorentina in vantaggio 1-0-

45'+1' - Un minuto di recupero, ma si giocherà fino al 47'

Erroraccio di Hien che pasticca con il pallone, Kean glielo ruba e parte a due mila verso la porta di Carnesecchi. A tu per tu con il portiere atalantino non sbaglia e fa 1-0 allo scadere del primo tempo.

45' - KEANNNNNN!!!!! GOOOOOOOL FIORENTINA!!!!!!!!

45' - Lavoro al Var per un tocco di mano di Pablo Marì o Pongracic. Niente da segnalare.

44' - Ancora De Ketelaere! Mischia in area di rigore, palla che si incastra tra Pablo Marì e Pongracic, sponda di Retegui per il belga che sul tiro colpisce in pieno Retegui.

42' - De Ketelaere! Cross di Zappacosta sulla testa del belga che non indirizza bene.

40' - Retegui! Primo squillo del centravanti nerazzurro che ci prova dal limite dell'area con un tiro. Palla fuori.

38' - Giocata con la suola di Fagioli a centrocampo poi atterrato da Kolasinac, Doveri non fischia.

36' - Si scalda il Franchi, Gudmundsson va via bene e al limite dell'area viene messo giù. Doveri lascia proseguire.

34' - Si accende l'Atalanta che sfonda a destra con Bellanova. Pallone pigro dell'esterno nerazzurro per Lookman, intercettato da Pongracic.

31' - Mandragora batte basso sul primo palo, pallone respinto.

30' - Fallo di Zappacosta su Dodo vicino alla bandierina. Punizione da posizione buona per la squadra viola.

28' - Fase di gara molto equilibrata. Ripartenza dell'Atalanta con un buono scambio tra Retegui e Lookman ma poi è brava la difesa viola a respingere l'avanzata nerazzurra.

24' - Bella azione viola, ma Gudmundsson sbaglia il passaggio finale, il cross per Kean.

22' - Sta venendo fuori l'Atalanta, la Fiorentina adesso si chiude.

18' - Lookman! Che occasione per l'Atalanta! Retegui difende bene la palla, serve Zappacosta che si inserisce coi tempi giusti, palla nel mezzo per Lookman che viene stoppato al momento del tiro da un miracoloso Ranieri.

14' - Perde palla l'Atalanata in difesa, ne può approfittare Kean ma il tiro dell'attaccante viola finisce largo.

11' - Parisi prova a ripartire in contropiede ma viene fermato dal recupero di Kolasinac.

10' - Punizione per l'Atalanta da buona posizione.

7' - Prova a incunearsi Kean che poteva servire Gudmundsson, messo in buona posizione. Sbatte però sul muro nerazzurro.

5' - Si fa vedere in avanti anche l'Atalanta, che guadagna un corner ma non sfrutta l'occasione.

3' - Inserimento di Kean, Zappacosta lo spinge in area di rigore, plateale ma troppo lieve per fischiare rigore.

1' - SI PARTE!! Primo possesso per i viola.

14:55 - Le squadre sono nel tunnel, a breve entrano in campo.

14:50 - A breve si comincia.

Tutto pronto per il fischio d’inizio, dirige la sfida il Sig. Daniele Doveri della sezione di Roma

Tutta pre-tattica in casa Atalanta sulla gestione di Retegui che alla fine, nonostante il lavoro personalizzato in settimana, parte titolare. In casa Fiorentina invece forfait dell'ultimo minuto per il grande ex della sfida Robin Gosens. Al suo posto gioca Fabiano Parisi.

Alle 15:00 il fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Tullio Gritti.