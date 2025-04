Comaschi su Italiano: "Quando era a Firenze anch'io storcevo il naso, ora è diverso"

Nel corso del TMW News è intervenuto Giorgio Comaschi, regista e giornalista che ha parlato così di Italiano e del suo momento a Firenze: "Su di lui anch'io storcevo il naso all'inizio, vedevo questa difesa alta, i gol presi alla fine dalla Fiorentina, vedevo prendere questa sventagliate in contropiede. Però devo dire che ho iniziato ad apprezzare le sue idee: da persona saggia si è lievemente corretto, ora il Bologna difficilmente prende la sventagliata in contropiede, è più facile che negli ultimi minuti non continui ad attaccare ma decida di mettere un difensore, che non è un delitto. E' molto migliorato sotto questo aspetto. Poi è uno dei primi tifosi, fa i salti, butta il pallone in curva.

Alla gente piace la sua genuinità. Io lo chiamo... il tecnico di fastweb, ha l'aspetto di uno che ti deve aggiustare la connessione ma la connessione ora lui l'ha trovata".