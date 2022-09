BIRAGHI, Solo lui meglio di Salah nei passaggi chiave

Un ottimo inizio di stagione per Cristiano Biraghi. Come riporta infatti WhoScored.com, sito di statistiche sul calcio, in queste prime partite dell'anno solo il capitano viola ha una media di passaggi chiave a partita più alta rispetto a Mohamed Salah nei primi cinque campionati europei. Non poco considerando che l’egiziano ex Fiorentina è uno dei migliori giocatori al mondo.

