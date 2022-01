BIRAGHI, Non siamo il Real. Bravi a riprenderla

Cristiano Biraghi ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata contro il Cagliari, spiegando così il pareggio: "Se giocavamo come il Real Madrid vincevamo il campionato... Questo è il calcio. Settimana scorsa ho fatto doppietta, oggi ho sbagliato il rigore. Mi dispiace poco a livello personale, ma soprattutto per la squadra perché potevo far perdere fiducia a loro e caricare noi che avevamo cominciato bene. Ma alla fine abbiamo riagguantato il pareggio e siamo stati bravi".

Cosa è mancato? "Io ho sbagliato il rigore, poi ci è mancata un po' di finalizzazione perché su 6-7 volte non siamo riusciti a tirare. Poi siamo andati in svantaggio e si era messa male con rigore ed espulsione. Siamo stati bravi a riprenderla: qualche mese fa avremmo perso".

La sosta? "Sicuramente può servire: chi rimane ha tempo di riposare e lavorare per migliorare ciò che ci manca. Ma dobbiamo essere contenti perchè a parte Torino sono 9 risultati utili. Io oggi volevo vincere ma per come si era messa dobbiamo farci i complimenti".