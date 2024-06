BILANCIO, 11,5 milioni risparmiati dai contratti in scadenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

11,5 milioni netti risparmiati: questo è il bilancio della somma dei contratti che la Fiorentina non dovrà pagare per la stagione 2024/2025. Sette sono i giocatori che partiranno, tra cui coloro a fine contratto con la squadra viola come Bonaventura, Castrovilli e Duncan, che da tempo hanno la valigia pronta in attesa del 30 giugno, termine ultimo per firmare un rinnovo che non arriverà. Ci sono poi i giocatori che non estenderanno il loro soggiorno in riva all’Arno dopo una sola stagione, come Arthur e Maxime Lopez, e sei mesi come Belotti e Faraoni. Ecco la lista completa degli stipendi che la squadra viola non pagherà:

Arthur: 4,5

Castrovilli: 1,6

Duncan: 1,6

Bonaventura: 1,5

Belotti: 1,0

Maxime Lopez: 0,9

Faraoni: 0,4

Il dato che salta all’occhio è il contratto a dir poco elevato di Arthur, che però in questa stagione non è stato pagato interamente dalla Fiorentina. La Juventus, proprietaria del cartellino, si è infatti fatta carico della maggior parte di esso. In caso di riscatto, la Fiorentina avrebbe pagato l’intero importo.