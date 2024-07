BIJOL, Il Bologna ci pensa per rimpiazzare Calafiori

NOTIZIE DI FV COLPANI, DALLE GIOVANILI DELL'ATALANTA FINO AL MONZA: ECCO EL FLACO Andrea Colpani è vicinissimo alla Fiorentina. È notizia delle ultime ore il passo in avanti decisivo del club viola per il trequartista del Monza. Come riportato da FirenzeViola.it, QUI la notizia completa, l'operazione dovrebbe concludersi in... Andrea Colpani è vicinissimo alla Fiorentina. È notizia delle ultime ore il passo in avanti decisivo del club viola per il trequartista del Monza. Come riportato da FirenzeViola.it, QUI la notizia completa, l'operazione dovrebbe concludersi in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi