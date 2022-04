BETO, Lesione al flessore: sfida al Franchi a rischio?

Brutta notizia in casa Udinese. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it , Beto ha riportato una lesione al flessore nella gara esterna contro il Venezia, nonostante sia rimasto in campo tutto l'incontro. Secondo i primi accertamenti, sarà costretto a stare fuori per circa 2 settimane. Il recupero di Fiorentina-Udinese è in programma per il prossimo 27 Aprile (salvo spostamento causa la concomitanza con la finale di Coppa Italia Primavera che vede impegnata proprio la Fiorentina) e la sua presenza è in dubbio.