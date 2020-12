BENATIA, Addio Qatar: sondaggio del Milan per gennaio

L'ex difensore di Juve e Roma Benatia a gennaio potrebbe tornare in Italia. Scadrà infatti il suo contratto con l'Al Duhail, il club del Qatar e il giocatore non ha mai nascosto la preferenza per una nuova avventura in serie A, dove - secondo quanto scrive Tuttomercatoweb -lo starebbe cercando il Milan, a caccia di un difensore per colmare le lacune (prima di tutto numeriche) di un reparto falcidiato dagli infortuni. Anche perché il giocatore arriverebbe a parametro zero. Per Benatia ci sono anche le sirene dalla Turchia.