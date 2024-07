BELTRAN, Olimpiadi al via: è titolare contro il Marocco

FirenzeViola.it

Inizia l'avventura alle Olimpiadi di Parigi per Lucas Beltran e l'Argentina Under 23 che qualche giorno prima della cerimonia di apertura prevista tra due giorni si gioca la prima partita del Gruppo B contro il Marocco alle ore 15. Il CT Mascherano schiera una formazione di tutto rispetto e ci sarà anche il viola Beltran al fianco di Julian Alvarez in attacco. Questa la formazione titolare dell'Albiceleste:

ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Hezze, Medina, Zenon; Beltran, Alvarez.

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Boukamir, Targhalline, El Ouahdi; Richardson, El Azzouzi; Akhomach, El Khannous; Ben Seghir; Rahimi.