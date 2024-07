BELTRAN, Il post su Instagram: "Uniti contro tutti"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Marocco-Argentina è stata tutt'altro che una sfida normale. Nella prima giornata del torneo olimpico di Parigi, a fare notizia non è stata tanto la vittoria per 2-1 dei nordafricani, piuttosto il rocambolesco modo con il quale la squadra di Mascherano si è vista togliere il gol del pareggio strappato nel finale, ma con 2 ore di ritardo a causa dei disordini provocati dai tifosi avversari quando mancavano 3 minuti al fischio finale. Una situazione che lo stesso Mascherano si è spinto a definire "un circo" nel post-partita. Non ha commentato la vicenda ma si è limitato a motivare i suoi Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina e della Nazionale olimpica albiceleste, che su Instagram ha scritto: "Continueremo a lavorare per migliorare e lottare contro chiunque per cercare di lasciare il nostro paese il più in alto possibile e rappresentarlo con l'amore dovuto. Ora più insieme che mai. Andiamo".