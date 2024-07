BELTRAN, Contro il Marocco ormai è acqua passata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante viola Lucas Beltrán, ora impegnato con la Nazionale argentina U23 alle Olimpiadi di Parigi, ha parlato ai microfoni di TycSports in occasione della partita di oggi contro l'Iraq. Il 9 viola è tornato a parlare anche sulle polemiche legate alla partita d'esordio contro il Marocco, persa 1-2 dall'Argentina:

"Abbiamo cambiato il chip velocemente perché ci sono solo pochi giorni di riposo, quindi non hai tempo per pensare allo scandalo. Ci siamo parlati, abbiamo voltato pagina e siamo concentrati sulla prossima partita".

La partita contro il Marocco per molti versi ha ricordato quella dell'esordio dell'Argentina ai Mondiali del 2022, dove Messi e compagni persero 1-2 contro l'Arabia Saudita: "Da lontano ovviamente mi è venuto in mente che fosse una partita in particolare. Ne abbiamo parlato con Julian Alvarez. Vogliamo concentrarci per poter giocare una grande partita domani, migliorare alcune cose, dettagli che non abbiamo curato bene all'esordio. Lo abbiamo fatto nel migliore dei modi in questi giorni per prepararci al prossimo appuntamento".