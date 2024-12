BELTRAN, 5° assistman nelle top5 leghe europee

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Vista la grande serata di Santiago Castro in Coppa Italia contro il Monza che ha regalato il passaggio del turno al Bologna, in cui il sudamericano ha realizzato un gol e tre assist, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori argentini con più assist a referto nelle top5 leghe europee considerando anche le coppe. In questa graduatoria è presente il centravanti della Fiorentina Lucas Beltran che si posiziona al quinto posto con 4 assist in 14 partite. Primo posto per Enzo Fernandez del Chelsea con 6 passaggi chiave in 17 partite. Secondo posto per Valentin Castellanos della Lazio, 5 assist in 18 partite con i biancocelesti, e terzo gradino del podio per Santiago Castro (5 passaggi chiave in 19 partite). Davanti a Beltran c'è anche Nico Paz. Il trequartista del Como ha realizzato quattro passaggi decisivi come Beltran, ma lo ha fatto in 13 partite. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: