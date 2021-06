BELOTTI, Voglio giocare, come tutti. Barella stupisce

Andrea Belotti, attaccante del Torino e dell'Italia, a Sky Sport parla alla vigilia della partita contro il Galles: "Chiunque in questa squadra vuole giocare, bisogna dare il massimo quando ci viene data un'opportunità perché rappresentiamo tutti gli italiani e vogliamo arrivare fino in fondo all'Europeo. Siamo consapevoli che dobbiamo fare una grande partita, senza fare calcoli. Scenderemo in campo per vincere".

L'Europa ci guarda in modo diverso? "La considerazione nei nostri confronti sta crescendo, può darsi, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra come stiamo facendo adesso".

C'è un compagno che ti ha stupito più di altri? "Ho sempre detto che in questa Nazionale ci sono tanti giovani bravi. Quello che impressiona più di tutti, a mio avviso, è Barella per il suo modo di giocare e la personalità che mette in campo in tutte le partite. Ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi due anni".