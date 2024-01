BELGIO, Errore arbitrale: Anderlecht-Genk da rigiocare

FirenzeViola.it

A causa di un clamoroso errore arbitrale nella consultazione del Var nella sfida tra Anderlecht e Genk, il consiglio disciplinare della Pro League belga, il massimo campionato nazionale, ha deciso per la ripetizione della gara. La partita in questione era stata disputata il 23 dicembre ed era finita 2-1 per la formazione di Bruxelles. L'evento incriminato è la rete del possibile 0-1 del Genk dell'attaccante nigeriano Yira Sor che ribadisce in rete il rigore di Heynen parato dal portiere danese dell'Anderlecht Casper Schmeichel.

L'arbitro, richiamato al Var annulla la rete perchè Sor è entrato in area prima della battuta del penalty, ma non si accorge, come invece mostrano le imamgini, che in area sono entrati troppo presto anche due calciatori dell'Anderlecht. Il rigore quindi, a termini di regolamento, sarebbe stato da ripetere. Il Genk ha subito impugnato la decisone del direttore di gara e ha ottenuto così la ripetizione del match. L’Anderlecht, da parte sua sostiene che si sia trattato di errore umano e non di un errore nell’applicazione delle regole, e quindi ha annunciato che farà ricorso. Un caso storico che può segnare un incredibile precedente. A riportarlo è il portale Calcio E Finanza.