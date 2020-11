BAZZANI, Punterei su Vlahovic. Ribery letale in area

Fabio Bazzani, ex attaccante tra le altre della Sampdoria, ha detto la sua sul parco attaccanti della Fiorentina:

"Da quanto ho capito Prandelli intende giocare con tre centrocampisti e un tridente in avanti; in questo modulo Vlahovic, è un finalizzatore ottimo e credo che possa rendere al meglio. Io punterei sul serbo, ha bisogno però di giocare con continuità per qualche partita, l'alternanza con Cutrone e Kouamè non è dannosa per tutti. Partirei da lui al centro dell'attacco, con Kouamè spostato sull'esterno. La Fiorentina tira poco in porta perchè non c'è molto coraggio ed il momento psicologico della squadra non aiuta, alcuni giocatori sembra abbiano poca stima dei loro mezzi. nessun giocatore si sente nel pieno della condizione e in queste situazioni nessuno rischia la giocata. L'unico che può farlo è Ribery: è un campione e con una giocata può cambiare una partita, va messo in condizione di farlo; deve giocare più vicino alla porta, non gli si può chiedere tanto in fase di non possesso".