BASAKSEHIR, Ozil operato alla schiena: out 3 mesi

Mesut Ozil si è sottoposto ieri a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla schiena di cui soffre da diverso tempo. Il trequartista tedesco del Basaksehir ha postato sui social una foto dalla sala operatoria, in cui ha ringraziato tutti per i messaggi di supporto. Ozil starà fuori per circa mesi e salterà entrambe le sfide di Conference League con la Fiorentina.

Today's surgery went well ✅ Thanks again to everyone for your messages & prayers - May God bless you all ❤️ pic.twitter.com/ojbgszvhrO