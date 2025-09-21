Baroni torna su Torino-Fiorentina: "Tenemmo bene il campo. Possiamo fare 4-3-3"

Nella sua conferenza stampa di presentazione a Torino-Atalanta, in programma oggi alle 15, il tecnico granata Marco Baroni ha fatto un confronto con le prestazioni della sua squadra nelle prime giornate di campionato. Citando anche il match coi viola: "Non escludo un passaggio a quattro. Con la Fiorentina abbiamo giocato 4-3-3 e abbiamo tenuto bene il campo, a Roma c'erano esigenze nella gestione dei trequartisti. Ora faremo un allenamento e farò le valutazioni".

Domani ci sarà un'altra marcia contro Cairo: come percepite la contestazione?

"Ho parlato più volte dell'importanza dei tifosi, si gioca per loro. Io e il mio staff stiamo attenti alla crescita della squadra, è attraverso al miglioramento e con una proposta di gioco che arrivino ai risultati: così troviamo d'accordo tutti. Penso solo al lavoro".