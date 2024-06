BARAK, Solo 8' in campo nell'1-1 ceco con la Georgia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È durata in tutto otto minuti più recupero la presenza in campo di Antonin Barak nell’1-1 che la sua Repubblica Ceca ha ottenuto in rimonta contro la Georgia nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo. Il centrocampista della Fiorentina, partito dalla panchina esattamente come nel match d’esordio a Euro24 contro il Portogallo, è entrato infatti in campo all’82’ subentrando a Provod e agendo in posizione di mezzala nei minuti finali del match, deciso dalle reti del georgiano Mikautadze al 4’ di recupero del primo tempo e dell’ex Roma Schick al 59’.

Con questo punteggio, sia la Repubblica Ceca che la Georgia salgono a quota 1 punto in classifica all’interno del gruppo F ma la squadra di Barak - terza per la differenza reti - non rientrerebbe tra le ripescate per gli ottavi di finale. Decisiva, dunque, sarà l’ultima giornata che Tony giocherà mercoledì contro la Turchia dell’ex viola Montella.