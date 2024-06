BARAK, Parte in panchina contro la Georgia: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al via la seconda giornata del Gruppo F, con Georgia-Repubblica Ceca come prima partita in programma. Le due Nazionali hanno perso all'esordio - Kvara e compagni contro la Turchia, i cechi contro il Portogallo - e quindi un ulteriore ko potrebbe rivelarsi fatale per la qualificazione agli ottavi. Di seguito le formazioni ufficiali, con il viola Antonin Barak che per la seconda gara consecutiva parte dalla panchina:

Georgia (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Mikautadze, Davitashvili, Kvaratskhelia.

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Soucek, Cerny, D. Jurasek; Schick, Hlozek.