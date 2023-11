BARAK, Mai paragonato la mia situazione ad Eriksen

Dopo la precisazione della Fiorentina all'intervista di Barak, arriva la smentita del giocatore viola sulla ricostruzione a lui attribuita della sua situazione medica: "Ho letto un'intervista in cui sono state attribuite a me parole che non ho mai pronunciato. lo non ho mai, e ripeto mai, paragonato la mia situazione a quella di Eriksen. Voglio anche dire grazie alla Fiorentina e allo staff medico che mi ha sempre seguito ed ha permesso che tutto andasse per il meglio e tornassi al più presto ad avere l'idoneità. Nessuno può permettersi di far passare come mie delle cose che non ho mai detto".