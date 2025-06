Shpendi sempre in cima alla lista della Fiorentina ma piace anche a Toro e Bologna

Torna a rimbalzare dalla Romagna forte la voce dell'interessamento da parte della Fiorentina per l'attaccante di proprietà del Cesena Cristian Shpendi. Il giocatore, che ha disputato un'ottima stagione in Serie B, era già stato cercato dai viola a gennaio, ma il Cesena non lo ha lasciato partire. Adesso potrebbe tornare di moda come vice Kean, anche se i viola dovranno guardarsi le spalle da altre squadre interessate come Torino e, soprattutto, Bologna. A riportarlo è TuttoCesena.