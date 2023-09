BALOTELLI, Osimhen? Il video del Napoli è senza senso

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mario Balotelli, ex attaccante di anche di Inter e Milan, è intervenuto a Tv Play per parlare della situazione di Victor Osimhen: "È un mio amico, lo saluto, ma nel rigore contro l’Udinese mi ha un po’ deluso. Doveva calciare lui e non Zielinski. Victor ha personalità, questo non si può negare. Il gol che fa è complicato, non pensate sia facile. Non ha esultato? Ha fatto bene, mi copia (ride, ndr). Il gol di Kvara è di grande qualità, se lo avesse fatto Messi se ne sarebbe parlato a lungo. Stesso discorso sul gol di Samardzic.

Il video postato dal Napoli su TikTok su Osimhen è una roba senza senso. Non capisco perché hanno postato una roba del genere. Ci vuole rispetto, non si scherza in questo momento su Osimhen. Anche Osimhen ha sbagliato a togliere le foto dal suo profilo, perché i tifosi non hanno fatto nulla. Comunque penso che Osimhen possa rimanere al Napoli un altro anno al massimo. Se avessero avvisato Osimhen del video, non credo lui avrebbe detto di sì. A me una roba del genere avrebbe fatto infuriare e non poco. Per questa cosa potrebbe chiedere la cessione? Non credo dai, non mi sembra una cosa fattibile”.