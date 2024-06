BAGGIO, Solo una ferita e tanta paura: grazie per affetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Roberto Baggio è stato rapinato e ferito da alcuni malviventi ieri sera nella sua abitazione, ad Altavilla Vicentina, mentre assieme alla famiglia stava guardando la partita Spagna-Italia. Secondo quanto riferiscono i siti di informazione locali, Baggio avrebbe cercato di fermare i malviventi - pare fossero cinque e armati - ma uno di loro lo avrebbe colpito in fronte con il calcio di una pistola. L'ex Pallone d'oro e i familiari sono stati chiusi in una stanza, e i ladri hanno rubato in casa. Quando la banda ha lasciato la casa, Baggio ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri: "Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie".

Sono le prime parole che Roberto Baggio ha rilasciato all'ANSA: "In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura", conclude.