B. VALERO, I figli in viola: "Non vedevano l'ora"

L'amore della famiglia Valero per Firenze e la Fiorentina non è stato mai nascosto e - l'ha confessato anche il centrocampista spagnolo oggi in conferenza - la voglia di tornare nella loro seconda casa è stata decisiva fin dal momento dell'addio all'Inter. Un amore testimoniato da una dolce foto pubblicata da Rocio Rodriguez, moglie di Borja, che raffigura i due figli Alvaro e Lucia in maglia Fiorentina. "Non vedevano l'ora", la didascalia di Rocio. Questo il post: