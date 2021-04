AVV. GALANTI, Soffre in silenzio. Il 3/5 la sentenza

All'uscita dal tribunale di Firenze l'avvocato Sigfrido Fenyes ha rilasciato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it, alcune dichiarazioni sull'esito della seduta di oggi. Queste le sue parole: "La richiesta di condanna era nell'aria, è frutto di un'impostazione accusatoria, legittima del Pubblico Ministero, e da come è stata condotta l'udienza dell'esame dei periti. Sotto questo profilo non ho avuto una sorpresa, sono argomenti che non condividiamo e non condivido per i quali ho cercato di replicare credo e spero opportunamento. La sentenza? Il processo è stato rinviato per eventuali repliche, se ci saranno repliche o se il Pubblico Ministero dovesse rinunciare siamo andati al 3 maggio. Se sarà in aula Galanti? Non lo so, diciamo che soffre in silenzio. Trattandosi di un giudizio abbreviato quindi in Camera di Consiglio con sfogo di prove limitato quindi è allo stato degli atti e sulla base di quello che è il fascicolo".