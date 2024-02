ATALANTA, Lookman può saltare più gare: anche i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è ancora certa la presenza di Ademola Lookman per la partita di domenica contro il Milan. L'attaccante dell'Atalanta, tornato dalla Coppa d'Africa con una distorsione alla caviglia, ha svolto ancora allenamento individuale nella mattinata di oggi, dopo il lavoro di ieri.

Secondo quanto riporta TMW, le sue condizioni sono migliorate e oggi è stato esentato dalle terapie mediche. L'Atalanta però non ha intenzione di forzare il recupero, e considerato il ciclo complicato in arrivo - dopo il Milan ci saranno Inter (recupero), Bologna, Juventus, Fiorentina oltre agli ottavi di Europa League in mezzo - non c'è fretta e l'intenzione è quello di utilizzarlo con calma ed evitando ricadute.