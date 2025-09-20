Atalanta, Juric su Lookman: "Titolare a Torino? Ci devo pensare ma da domani è disponibile"

(ANSA) - BERGAMO, 20 SET - "Sono d'accordo, ci dà imprevedibilità. Lookman in certi momenti ci è mancato, ad esempio, col Pisa, dove sarebbero servite la sua qualità e incisività. Titolare a Torino? Ci devo pensare, finora ha fatto due allenamenti col resto della squadra ed è un po' in debito d'ossigeno". Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ritorna così sul caso Lookman. "Giovedì Lookman ha parlato con me, con lo staff e coi singoli giocatori che penso l'abbiano accolto bene.

Da domani è disponibile per le partite - spiega il tecnico dei bergamaschi -. Non è al massimo perché s'è allenato a lungo da solo coi ragazzi della Primavera. In questi due giorni che ha lavorato con noi ha fatto molto bene". Juric esprime un giudizio sull'intera vicenda, che ha tenuto a lungo separati società e giocatore: "Nel calcio moderno i calciatori sono circondati da persone che li indirizzano". (ANSA).