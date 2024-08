ATALANTA, Cambi in porta: via Musso, arriva Rui Patricio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si era parlato di un suo possibile futuro alla Fiorentina, ma poi Daniele Pradè ha virato su altri obiettivi, tesserando David De Gea. Adesso per Juan Musso lo attende un futuro in Spagna. Il portiere argentino, come riporta Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore volerà a Madrid per sostenere le visite mediche con l'Atlético. I colchoneros avranno a disposizione il nuovo portiere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come sostituto, nel ruolo di vice Carnesecchi, i nerazzurri hanno individuato in Rui Patricio il profilo più adeguato. Il portiere portoghese, ex Roma, arriverà a Bergamo come svincolato.