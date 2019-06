ASS.SPORT FIRENZE, Lo stadio è importante. Pioli...

Cosimo Guccione, nuovo assessore allo sport di Firenze, ha commentato così le vicende di casa viola: "Attendiamo l'ufficialità, ma il passaggio di consegne è una bella soddisfazione. Pioli? Mi è dispiaciuto tantissimo quando è andato via, sia come uomo che come allenatore. Ci auguriamo un campionato migliore per la squadra e per la città. Spero che la nuova società faccia sognare Firenze. Chiesa? Sono appassionato di mercato, seguo tutti i passaggi e Chiesa è un ragazzo davvero in gamba, penso diventerà fondamentale nel calcio italiano. Spero che la proprietà sia pronta per fare il bene dello sport cittadino. Qui si sogna per il calcio e per gli altri sport. Lo stadio? La vicenda stadio è molto importante, il comune è sempre pronto a dialogare e collaborare, non solo per lo stadio ma per tutta la parte nord-ovest della città. I Della Valle avevano certi obiettivi, vediamo quali saranno quelli della nuova proprietà".