Associazione DA13, cambio nel direttivo: saluta Miranda, Marco Astori nuovo presidente

A distanza di oltre due anni dalla sua costituzione è mutata la composizione del Consiglio Direttivo dell' "Associazione Davide Astori - ETS". Ha lasciato il suo ruolo il notaio Luigi Maria Miranda (fuoriuscito dall'Associazione assieme anche a Maurizio Francini e ad altre figure), con la guida dell'Associazione che è passata a Marco Astori, uno dei fratelli di Davide e già tesoriere. Ecco le parole di Miranda, a conclusione del suo incarico: "Sono stati anni realmente molto intensi. I convegni scientifici svolti alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, del Ministro della Salute Orazio Schillaci, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, di rappresentanti di FIGC, dell'Assocalciatori, della Federazione Medico Sportiva, di luminari rappresentanti le migliori scuole universitarie italiane, di alcuni tra i giornalisti più impegnati quali Veronica Baldaccini e Massimo Marianella, sono stati obiettivi che, all'inizio del nostro percorso, non erano ipotizzabili ma che, invece, sono stati raggiunti grazie alla preziosa ed incredibile disponibilità di tutti i nostri interlocutori, alle ore quotidiane di lavoro, alla credibilità conseguita ed incrementata nel tempo grazie alla profondità ed attualità delle tematiche affrontate, oltre che per la serietà con la quale sono state trattate, in particolare dai nostri tre Comitati Scientifici i cui illustri componenti hanno la nostra più grande riconoscenza per l'incredibile impegno che hanno profuso e per l'attenzione che ci hanno riservato".

E poi ancora: "La Tavola Rotonda svoltasi il 10 Marzo 2024 nel Salone d'Onore del CONI sul tema della sostenibilità finanziaria delle società calcistiche, con la brillante dialettica del Ministro per lo Sport e del Presidente del CONI, ne è forse il miglior esempio, inaspettato prologo del Decreto Abodi adottato solo 60 giorni dopo. Altrettanto importanti sono stati: il recente Convegno svolto presso l'Università Luiss Guido Carli sul medesimo argomento nonchè i contributi economici alla ricerca sulla cardiomiopatia aritmogena condotta dalla Dr.ssa Elena Sommariva presso il Centro Cardiologico Monzino, all'acquisto di farmaci chemioterapici per bambini ospedalizzati in Camerun, i contributi erogati agli alluvionati di Campi Bisenzio e per la realizzazione di un centro sportivo intitolato al Capitano nella periferia di Milano, la recente donazione di dieci defibrillatori ad associazioni sportive toscane svolta nel Media Center del Viola Park grazie alla preziosa disponibilità di ACF Fiorentina. Tutto ciò ci ha reso, ci rende e ci renderà sempre felici ed orgogliosi per avere onorato la memoria dell'indimenticabile Capitano. E' tuttavia fisiologica la necessità che la cura e l'ulteriore sviluppo dell'Associazione siano affidate a nuove energie, per sostenere il quotidiano durissimo impegno necessario. Auguro, quindi, le migliori fortune al nuovo Presidente Marco Astori ed al Consiglio Direttivo nella Sua nuova composizione".