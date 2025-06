Clamoroso in Francia: Lione retrocesso per i debiti. Occasioni di mercato per le italiane?

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Francia: l’Olympique Lione, uno dei club più prestigiosi del calcio francese, è stato retrocesso in Ligue 2. La decisione non è legata a motivi sportivi, ma arriva direttamente dal DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio transalpino, che ha disposto una retrocessione amministrativa a titolo cautelativo.

Come spiega Tuttomercatoweb.com, il provvedimento è stato notificato al presidente e proprietario del club, John Textor, nel corso di un incontro svoltosi nel pomeriggio, durante il quale il dirigente ha provato a difendere la posizione del Lione e a fornire garanzie economiche. Tuttavia, le sue spiegazioni non sono bastate a convincere il DNCG, che ha ritenuto insufficienti le condizioni finanziarie del club per garantire l’iscrizione alla prossima stagione di Ligue 1. A novembre il Lione aveva rivelato un debito finanziario di 505,1 milioni di euro.

Una vera e propria doccia fredda per i tifosi e per tutto l’ambiente del Lione, che solo poche settimane fa aveva concluso il campionato al sesto posto, avendo accesso alla prossima Europa League. Ora si apre uno scenario complicato, con il club che potrà comunque presentare ricorso nella speranza di ribaltare la decisione. In caso contrario, il Lione sarà costretto a ripartire dalla seconda divisione, con gravi ripercussioni sul piano sportivo ed economico. Si aprono anche ulteriori scenari, quelli di mercato: la rosa dell'OL è ricca di talenti, il più importante, Rayan Cherki, è passato da poche settimane al Manchester City per 42,5 milioni di euro. Ma altri potrebbero fare lo stesso: occhio ad esempio a Tanner Tessman, centrocampista classe 2001 della Nazionale statunitense ed ex Venezia che l'anno scorso, prima del passaggio in Francia, era finito anche nel mirino della Fiorentina.