ARONICA, Napoli? Problema rinnovi. Garcia è nel pallone

Salvatore Aronica, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi, soprattutto la situazione in casa partenopea dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Quale può essere il problema? I rinnovi che non arrivano?

“Diciamo che il problema sono i rinnovi. Kvaratskhelia non è contento di quello che guadagna. Osimhen, anche, non è contento. Se ci metti anche che i risultati non arrivano la miccia che già c’era si è accesa. Garcia in questo momento si vede è nel pallone”.

Sui problemi che si vedono in difesa?

“Quando è arrivato Kim c’era preoccupazione per il fatto che dovesse sostituire Kim. Il coreano, poi, si è dimostrato all’altezza. Per comprare un difensore che possa tenere palcoscenici di alto livello c’è bisogno di un grande investimento. Io, comunque, non credo che Natan sia il problema ed anzi penso che abbia dimostrato di essere un calciatore di livello. Il problema è il gruppo”.

I troppi cambi hanno creato problemi?

“Il Napoli aveva un gioco collaudato e che funzionava bene. Io penso che si dovesse continuare su quella falsariga. Il continuo cambiare per me è sintomo di non tranquillità. Per esempio Osimhen in una gara in cui si deve rimontare non si può mai levare. Le pressioni sono tante e Garcia è in difficoltà”.

La sosta è un aiuto o complica ancora di più la situazione?

“Per me bisognava continuare a giocare per poter ripartire. Quindici giorni di lavoro senza partita con molti calciatori in nazionale diventa frustrante. Se ci fosse un rigetto della squadra non sono d’accordo con il loro atteggiamento perché i professionisti devono rispettare la scelta della società”.