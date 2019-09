ARMENIA-ITALIA, Gli azzurri passano con fatica: 1-3

Una partita più complicata del previsto per l'Italia, che contro l'Armenia dopo essere passata in svantaggio nei primi minuti di gioco è riuscita prima a pareggiare con Belotti al 28', poi nel secondo tempo ha dilagato anche grazie all'uomo in più. Pellegrini e un autogol hanno fissato il punteggio sul 3-1 in favore della squadra di Mancini, che prosegue così nella corsa a Euro2020 con 3 punti molto importanti. Prova normale di Chiesa (QUI il resoconto della sua prestazione), in campo 60 minuti senza incidere particolarmente.