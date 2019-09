CHIESA, Sessanta minuti con l'Italia. La prestazione

Sessanta minuti in campo con l'Italia per Federico Chiesa, esterno della Fiorentina oggi impegnato contro l'Armenia per la sfida valida per le qualificazioni ad Euro2020. Il viola non è riuscito ad incidere con gol o assist, anche se a fine primo tempo ha servito un pallone a Belotti solo davanti al portiere non sfruttato dall'attaccante del Torino. Poi tanti calci presi dagli avversari e qualche sgroppata delle sue, prima di essere sostituito da Pellegrini a trenta minuti dalla fine.