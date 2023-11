ARGENTINA, Col Brasile Nico in panchina, Quarta...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva la panchina per Nico Gonzalez. A questo giro il numero 10 della Fiorentina non parte titolare nel superclasico che l'Argentina giocherà al Maracanà, nella notte italiana, contro il Brasile. L'ex Stoccarda finisce in panchina, mentre Martinez Quarta raccoglie un'altra tribuna.

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Messi, J.Alvarez, Lo Celso. CT: Lionel Scaloni