San Siro, il Sindaco Sala: "Vendita stadio in giunta a giugno, poi rogito ad agosto"

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - L'operazione della vendita di San Siro arriverà in giunta "tendenzialmente a giugno, per completare tutta l'operazione e rogitare ad agosto, settembre". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala tracciando i prossimi passi della vendita di stadio ed aree a Inter e Milan, dopo che ieri si è chiusa la conferenza dei servizi. Una seconda conferenza dei servizi dovrà essere fatta prima della vendita. E "tendenzialmente" ci sarà anche un parere della giunta sull'interesse pubblico del progetto "nel momento in cui avremo il progetto definitivo", ha chiarito.

La soprintendenza ha chiarito che il vincolo sul secondo anello in occasione dei 70 anni, scatterà il 10 novembre. "Pensavamo fosse anche un po' prima per cui va bene così, però diciamo che noi rimaniamo sempre con la tempistica di chiudere in estate - ha concluso -. Spero che sia la volta buona, perché è un lavoro infinito". (ANSA).