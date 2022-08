AQUILANI, Oggi buona gara. Su Favasuli e Amatucci...

La Fiorentina Primavera ha trionfato per 1-0 nel derby con l'Empoli. Queste le parole di mister Aquilani nel post gara: "Anche oggi abbiamo fatto una buona gara contro una squadra difficile. Nel primo tempo potevamo fare meglio ma nel secondo abbiamo messo più coraggio. Siamo soddisfatti ma siamo all'inizio e stiamo crescendo".

La partenza in campionato è stata ottima. Qual'è il suo obiettivo?

"L'obiettivo è far recuperare qualche ragazzo ancora indietro e far esordire qualche ragazzo in prima squadra".

Ci sono tanti ragazzi nuovi. Con loro è più difficile instaurare un dialogo a livello di rapporto umano o tecnico?

"Non vedo tutte queste difficoltà perché sono ragazzi che ascoltano e che vogliono migliorare. In Primavera si trovano a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si trovavano a fare prima. Sono però molto contento, dobbiamo dare tempo ai giovani".

Come ha trovato Favasuli dopo il ritiro a Moena?

"L'ho trovato bene, è un ragazzo disponibile che ha fame. Se non perde questo può ambire ad una carriera importante. Deve sempre volersi migliorare, siamo fiduciosi. Sa che deve migliorare ma siamo contenti di lui".

Amatucci sembra migliorato molto. Oggi è stato autore di una bella prova...

"Anche lui è molto importante per noi. È cresciuto molto ed ha molta fame. Lui ha il giusto spirito. Siamo però alla seconda giornata e non voglio fare troppi proclami".

La difesa sta rispondendo molto bene. Sono arrivate due reti ma non da attaccanti. Può essere un problema non concretizzare la mole di gioco proposta?

"Sicuramente dovremo migliorare. Dobbiamo far capire bene i movimenti che aiutano molto gli attaccanti. I ragazzi si allenano però bene e i gol arriveranno".

Qualche fuori quota potrà andare via?

"I fuori quota possono giocare in cinque. Ci ho parlato e ho voluto capire cosa volevano fare. Sono ragazzi che hanno ancora bisogno di migliorare. Decideranno però loro per il loro futuro".

Si aspetta qualcosa in entrata?

"No, ma il campionato primavera ha un mercato. Molte squadre spendono come fosse la prima squadra, io però i miei ragazzi non li cambierei con nessuno".