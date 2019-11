AQUILANI, Grande feeling con Totti. A calcio a 8...

Gol di Aquilani, assist di Totti. Gol di Totti, assist di Aquilani. Un deja-vu tutto romanista, con un po' di Fiorentina, visti i trascorsi del centrocampista adesso allenatore dell'Under 18 viola, al consueto appuntamento nella lega di calcio a 8 a cui sta partecipando in questa stagione il Pupone, con amici ed ex compagni. E l'affinità maturata in Serie A si sente ancora. Di seguito il video.

Gol di Aquilani - Assist di Totti



Gol di Totti - Assist di Aquilani



Certi amori non finiscono... Fanno dei giri immensi e poi ritornano ❤️#Totti #Aquilani #ASRoma pic.twitter.com/NrlfCWzQ8N — Retesport 104.2fm (@ReteSport) 11 novembre 2019