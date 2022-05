AQUILANI, Annuncia Memorial Daniel Guerini: le info

Importante e bellissima iniziativa quella promossa da Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, per ricordare Daniel Guerini, scomparso prematuramente il 24 marzo 2021 in un incidente stradale ed ex del vivaio viola: "Sono onorato di annunciare la prima edizione del 'Memorial Daniel Guerini' che si terrà il 3, 4 e 5 giugno a Roma, presso la Spes Montesacro. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile tutto questo, ed un saluto al cielo. Come promesso non verrai mai dimenticato campione".

Come promesso non verrai mai dimenticato campione pic.twitter.com/JLtPuVplrU — Alberto Aquilani (@AlbeAquilani) May 26, 2022