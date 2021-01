ANTONELLI, Kouame ok per Giampaolo. A Firenze...

Stefano Antonelli, intermediario di mercato, è intervenuto durante il TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Da ex ds granata ha parlato anche del mercato del Torino: "Serve un giocatore come Kouame. A Firenze viene battezzato come punta esterna ma non lo è. Oggi i viola cercano una punta in un modulo che forse non prevede Kouame. Può adattarsi tranquillamente al pensiero di Giampaolo".