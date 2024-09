ANTOGNONI, Viola è giovane ma sarà protagonista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il capo delegazione della Nazionale Under-21 italiana, nonché bandiera della Fiorentina per eccellenza, Giancarlo Antognoni si è raccontato in un’intervista a La Domenica Sportiva, programma in onda oggi sulla Rai. Ecco alcuni dei passaggi salienti dell’esclusiva realizzata con la rete di Stato: “L’azzurro dopo il viola è il mio colore preferito, quello che nel corso della mia carriera ha contato di più. Ringrazio ancora il Presidente Gravina per avermi chiamato a ricoprire questo ruolo: speriamo in prospettiva futura di trovar qualche campione che possa arrivare in Nazionale A. Ci sono giocatori di prospettiva, guidati da un tecnico bravo e preparato come Nunziata”.

C’è un giocatore che le piace particolarmente?

“Difficile parlare di un singolo in grado di fare la differenza. Oggi prevale il gioco di squadra più che il singolo giocatore. I numeri 10 come ero io stanno scomparendo ormai…”

Che idea si è fatto del campionato italiano?

“Vedo un campionato in cui l’Inter sulla carta è avvantaggiata sulle altre perché non ha cambiato nulla. Subito dietro metterei il Milan e il Napoli, che con Conte farà un campionato importante”.

E la Fiorentina?

“I viola hanno fatto investimenti sui giovani: credo che possano essere tra i protagonisti di questa Serie A”.