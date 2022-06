ANDREAZZOLI, Addio Empoli: "Non era mia volontà"

Aurelio Andreazzoli saluta Empoli e l'Empoli. E lo fa con parole che consegna a Tuttomercatoweb.com, dove esprime in fondo anche la sua amarezza per la conclusione del rapporto. "Prendo atto della decisione del Presidente - fa sapere Andreazzoli -, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio... Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti".

Per l'Empoli, quattordicesimo in campionato e salvo con ampio anticipo, si prospetta ora il cambio di guida con Paolo Zanetti pronto alla firma. In casa azzurra è stato confermato il direttore sportivo Pietro Accardi che ha firmato il rinnovo fino al 2025.