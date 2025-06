Anche la portiera viola Fiskerstrand convocata dalla Norvegia per l'Europeo femminile

C'è anche la portiera della Fiorentina Cecilie Fiskerstrand tra le giocatrici convocate dalla Norvegia in vista dell'Europeo femminile che si terrà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. La ct Grainger, parlando ai canali ufficiali della Norvegia ha dichiarato: "È stato un processo positivo e approfondito, è sempre difficile selezionare una squadra e c'è molta competizione per i posti. Questa è la parte più difficile del mio lavoro, ma sono molto soddisfatta di questa squadra. Ora possiamo finalmente concentrarci completamente sull'Europeo, dopo aver concluso bene la Nations League. Nel pre-ritiro vogliamo tanta energia e tanto benessere, così da poter dare il massimo".

Ecco la lista completa:

Portiere: Cecilie Fiskerstrand (Fiorentina), Aurora Mikalsen (Colonia), Selma Panengstuen (Brann)

Difensori: Tuva Hansen (Bayern Monaco), Guro Bergsvand (Wolfsburg), Maren Mjelde (Everton), Thea Bjelde (Valerenga), Marit Bratberg Lund (Benfica), Emilie Woldvik (Rosengard), Mathilde Harviken (Juventus)

Centrocampiste: Ingrid Engen (Barcellona), Vilde Boe Risa (Atletico Madrid), Justine Kielland (Wolfsburg), Lisa Naalsund( Manchester United), Frisa Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Attaccanti: Karina Saevik (Valerenga), Celin Bizet Ildhusoy (Manchester United), Guro Reiten (Chelsea), Signe Gaupset (Brann), Synne Jensen (Atletico Madrid), Caroline Graham Hansen (Barcellona), Ada Hegerberg (Lione), Elisabeth Terland (Manchester United)

Riserve: Sunniva Skoglund (Stabæk), Marthine Østenstad (Brann), Maria Thorisdottir (Brighton), Sophie Román Haug (Liverpool).