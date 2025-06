Chelsea-Los Angeles, gli attesi Giroud, Delap e Enzo Fernandez solo in panchina

vedi letture

Alle 21 fischio d'inizio per Chelsea-Los Angeles al Mondiale per Club. L'atteso ex Milan Giroud partirà però dalla panchina, ed anche Maresca preserva i suoi gioielli, il neo-acquisto Delap e Enzo Fernandez. Ecco le formazioni ufficiali:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.

Los Angeles FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Ordaz, Ebobisse, Bouanga.