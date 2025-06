Trevisani esalta il colpo della Fiorentina: "Dzeko è un fuoriclasse. E Pioli..."

Il giornalista Riccardo Trevisani non ha dubbi: "La Fiorentina con Edin Dzeko ha fatto un acquisto super". Intervenuto a Radio Serie A, il commentatore televisivo ha spiegato il perché: "Può giocare al posto di Kean ma anche insieme. Secondo me è un grande colpo. Arriva a Firenze uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Io sono sempre per il nuovo che avanza e spesso penso che i vecchi debbano smettere, ma se li vedo in queste condizioni, un po' come è stato per De Gea, niente da dire.

Al Fenerbahce Dzeko ha avuto un rendimento eccellente giocando 60 partite su 63, quasi tutte da titolare. L'ho visto resistere a un calcio in bocca quando giocava con la Bosnia a marzo, ha giocato con un dito rotto a gennaio pur di non saltare la sfida contro il Galatasaray. Per lui si erano mosse il Como, il Bologna e altre squadre. Credo che abbia ancora 12-18 mesi di grande calcio, è un fuoriclasse che vede il gioco, ha i piedi da numero 10 e averlo come alternativa a Kean è un lusso. Pioli sa lavorare con giocatori così: con Giroud 34enne e Ibrahimovic 40enne ha vinto uno Scudetto…".