Anche i NY Cosmos piangono Commisso: "Ha lottato per migliorare il calcio americano"
A poche ore dalla scomparsa di Rocco Commisso, anche i New York Cosmos - società di cui era proprietario Commisso fino allo scorso luglio - hanno emesso una nota per ricordare l'imprenditore italo-americano. Eccola, tradotta in italiano: "I New York Cosmos piangono la scomparsa di Rocco B. Commisso. Rendiamo omaggio alla vita di Rocco B.
Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le prossime generazioni. I New York Cosmos esprimono le loro più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro le cui vite sono state toccate da Rocco".
