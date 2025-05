Social Anche Barak festeggia il ritorno della Fiorentina in Conference League

vedi letture

In prestito al Kasimpasa e destinato a meno di clamorosi imprevisti a tornare alla Fiorentina a partire da luglio, Antonin Barak sui propri social ha festeggiato il ritorno in Conference League della squadra viola, arrivato grazie al 3-2 con l'Udinese. Il centrocampista ceco classe 1997 ha ripubblicato l'immagine della Fiorentina con Kean e la scritta "Europe", lui che ha scritto una delle pagine più belle della storia recente della squadra viola in Conference League con quella rete a Basilea che consegnò la prima finale.