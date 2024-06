AMRABAT, Titolare contro il Congo. Fiorentina osserva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ci sono giocatori della Fiorentina che in questi giorni sono scesi in campo con le rispettive nazionali per prepararsi al meglio per il torneo che li aspetta. È il caso di Milenkovic e di Barak in vista di Euro 2024, di Martinez Quarta e Gonzalez per la Copa America, e di Beltran per le Olimpiadi. Eppure, nonostante sulla propria pagina social la squadra viola abbia fatto un grande in bocca al lupo a quest'ultimi, c'è chi è ancora sotto contratto con la Fiorentina e stasera scenderà in campo in una partita ufficiale.

Sì perché Sofyan Amrabat, col suo Marocco, proverà a mettere un tassello in più per la qualificazione al prossimo mondiale. Il centrocampista, rientrante dal prestito al Manchester United, appare infatti nell'11 iniziale di Walid Regragui, tecnico della nazionale nordafricana, nella sfida in casa del Congo stasera alle 21:00. A prescindere dal risultato, la Fiorentina guarderà con interesse il match, sperando in una buona prestazione del proprio tesserato, al fine di aumentare le richieste per il prezzo del suo cartellino in vista della futura finestra di mercato estiva, dove le strade, come annunciato, si separeranno.