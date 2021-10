AMRABAT, Il Torino potrebbe pensarci per gennaio

Non è un mistero il fatto che al Torino piaccia Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora i granata riuscissero a risparmiare 6 mesi di ingaggio per Rincon e Baselli, 3 milioni in 2, tasse comprese, potrebbero provare un nuovo assalto al marocchino a gennaio, in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista della Fiorentina non è soddisfatto a Firenze, visto che è stato impiegato solamente in 4 spezzoni, e potrebbe decidere di cambiare aria.